İçişleri Bakanı Çiftçi: "İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız Arasındaki Güçlü Koordinasyon, Suç ve Suçluyla Mücadelede En Büyük Gücümüzdür"

(ANKARA) – İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonuna ilişkin Adalet Bakanlığı ile yapılan iş birliğine dikkati çekerek, "İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız arasındaki güçlü koordinasyon, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür" dedi.

İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonu yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile sahada görev yapan polis ekiplerine teşekkür etti. Çiftçi, "İzmir merkezli 8 ilimizde gerçekleştirilen bu başarılı operasyonu titizlikle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine karşı mücadelenin süreceğini vurgulayan Çiftçi, "Gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan sanal kumar baronlarına ve bahis çetelerine asla geçit vermeyeceğiz. Ülkemizin huzuru için omuz omuza ve kararlılıkla mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir" ifadelerini kullandı.

Suç ve suçluyla mücadelede kurumlar arası uyumun önemini vurguluyan Çiftçi, "Bu kararlı duruş, suç ve suçluyla mücadelede sahip olduğumuz güçlü ortak iradenin en açık göstergesidir. Milletimizin alın terine göz diken, gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan bu kirli yapılara karşı; Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız aynı hedef doğrultusunda, omuz omuza ve tam bir uyum içinde hareket etmektedir" dedi.

Mustafa Çiftçi, süreçte verilen destek için Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yargı camiasına teşekkür ederek, "Bu süreçte sergilenen net tavır ve verilen güçlü destek için Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e ve yargı camiasına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA