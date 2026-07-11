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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanı ve beraberindeki heyetle Hakkari'ye giderek valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile kente gelen Çiftçi, Hakkari Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Çiftçi, Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan ile görüşerek kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya gelen Çiftçi, daha sonra Bulvar Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.

Çiftçi, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
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