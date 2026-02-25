İçişleri Bakanı Çiftçi başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

Bakanlığın açıklamasına göre, toplantıda, ülke genelindeki asayiş ve güvenlik konuları, suçla mücadelede yürütülen çalışmalar, alınan ve planlanan tedbirler ile kurumlar arasındaki koordinasyon ve işbirliği süreçleri detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı ile ilgili birim yöneticileri katıldı.