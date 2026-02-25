Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan güvenlik toplantısında, ülke genelindeki asayiş konuları ve suçla mücadeleye yönelik tedbirler ele alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

Bakanlığın açıklamasına göre, toplantıda, ülke genelindeki asayiş ve güvenlik konuları, suçla mücadelede yürütülen çalışmalar, alınan ve planlanan tedbirler ile kurumlar arasındaki koordinasyon ve işbirliği süreçleri detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı ile ilgili birim yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
