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Bakan Çiftçi, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Bakan Çiftçi, şehit aileleri ve gazilerle buluştu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Er Şehit Aileleri ve Er Gaziler Platformu temsilcilerini kabul ederek taleplerini dinledi. Görüşmede, platform sözcüsü Erdem Çerçioğlu, Bakan'ın sorunlara ilişkin dosya istediğini ve muhataplara ileteceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Er Şehit Aileleri ve Er Gaziler Platformu temsilcileriyle bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

İçişleri Bakanlığındaki görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcıları Semra Dinçer ve Necdet Saraç ile Er Şehit Aileleri ve Er Gaziler Platformu Sözcüsü Erdem Çerçioğlu ve beraberindeki gaziler katıldı.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Çerçioğlu, Bakan Çiftçi'nin, problemleriyle ilgili bir dosya vermelerini, bunu da muhataplarına ileteceğini söylediğini aktardı.

Kaynak: AA
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