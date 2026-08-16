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Bakan Çiftçi Diyarbakır'da güvenlik birimlerini ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, kentteki temasları kapsamında İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ile görüştü.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Bakan Çiftçi, burada Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Çiftçi'ye ziyaretlerinde, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer ve MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan eşlik etti.

Kaynak: AA
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