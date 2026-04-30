İçişleri Bakanı Çiftçi'den yeni atanan valiler ve Emniyet Genel Müdürü Fidan'a tebrik

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni atanan valiler ile Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ı tebrik etti.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle vali ve Emniyet Genel Müdürü olarak yeni atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Görevlerini devrederek yeni görevlerine atanan yöneticilere hizmetleri için teşekkür eden Çiftçi, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Türkiye'nin huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.