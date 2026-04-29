Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi'den "Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan Üçlü Mekanizma Toplantısı"na ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Görüşmede, düzensiz göçle mücadele, üçlü mekanizma çalışmaları, terör ve organize suçlarla mücadele konularını kapsamlı şekilde ele aldık" - "Komşularımızla samimi ve yapıcı diyalog temelinde ilerlettiğimiz üçlü mekanizmanın, bölgemizin güvenliği ve istikrarı açısından güçlü bir zemin oluşturmaya devam edeceğine inanıyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'nda, düzensiz göçle mücadele, üçlü mekanizma çalışmaları, terör ve organize suçlarla mücadele konularını kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Çiftçi, NSosyal hesabından Atina'da Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Emil Dechev'in katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan Üçlü Mekanizma Toplantısı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, düzensiz göçle mücadele, üçlü mekanizma çalışmaları, terör ve organize suçlarla mücadele konularını kapsamlı şekilde ele aldık" ifadesini kullanan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Düzensiz göçle mücadelede, kaynağında çözümden sınır güvenliğine, etkin yakalamadan geri gönderme mekanizmalarına uzanan çok boyutlu stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Attığımız her adım, yalnızca ülkemizin değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Terör ve organize suçlarla mücadelede işbirliğinin derinleştirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve iltica sisteminin istismarına karşı ortak bir hassasiyet geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık. Komşularımızla samimi ve yapıcı diyalog temelinde ilerlettiğimiz üçlü mekanizmanın, bölgemizin güvenliği ve istikrarı açısından güçlü bir zemin oluşturmaya devam edeceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

