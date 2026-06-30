Bakan Çiftçi: Suriye ile güvenlik iş birliğini ele aldık

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile yaptıkları görüşmede, güvenlik iş birliğini, terör, uyuşturucu ve sınır aşan suçlarla mücadeleyi, sınır güvenliğini, göç ve gönüllü geri dönüş süreçlerini değerlendirdiklerini bildirdi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, sosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Suriye'de, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ve beraberindeki heyetle görüştüklerini belirtti. Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde ülkelerimiz ve bakanlıklarımız arasındaki ilişkileri, güvenlik iş birliğini, terör, uyuşturucu ve sınır aşan suçlarla mücadeleyi, sınır güvenliğini, göç ile gönüllü geri dönüş süreçlerini ele aldık. Elektronik trafik denetleme ve plaka tanıma sistemleri, parmak izi altyapısı, pasaport ve kimlik belgelerinin basımı, acil çağrı ve ambulans sisteminin kurulması ile Suriye polisinin eğitimi gibi başlıklarda iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport ve aile cüzdanı gibi veri güvenliği açısından önem taşıyan belgelerin basımında Suriye makamlarına teknik destek sağlayabileceğimizi ifade ettik. Eğitim ve ticaret amacıyla Türkiye'ye gelmek isteyen Suriye vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı talebi de görüşmemizde gündeme geldi."

"HİÇBİR SURİYELİ KARDEŞİMİZİ ZORLA GERİ GÖNDERMİYORUZ"

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettikleri üzere, hiçbir Suriyeli kardeşimizi zorla geri göndermiyoruz. Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri esas alıyor; Suriye'de istikrar güçlendikçe dönüşlerin de ivme kazanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin yeniden ayağa kalkması bakımından büyük önem taşıyan bu süreci destekliyor; başta kuzey bölgelerinde hayata geçirilen altyapı çalışmaları olmak üzere, geri dönüşleri kolaylaştıracak bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Suriyeli muhataplarımıza; geri dönen kardeşlerimize yönelik destekleyici, kolaylaştırıcı ve cesaretlendirici politikaların geliştirilmesi, özellikle güvenlik ve barınma alanındaki sorunların giderilerek dönüş ve uyum süreçlerinin hızlandırılması beklentimizi ifade ettik. Suriye'nin istikrarı, güvenliği ve toprak bütünlüğü; yalnızca kardeş Suriye halkı için değil, bölgemizin geleceği bakımından da büyük önem taşımaktadır.

Türkiye olarak; komşumuz Suriye'nin yeniden huzura kavuşması, devlet kurumlarının güçlenmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmesi için samimi ve yapıcı desteğimizi sürdüreceğiz. Güçlendireceğimiz iş birliğinin, ülkelerimiz ve bölgemizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA