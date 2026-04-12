İçişleri Bakanı Çiftçi'den Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, " Gazze'de masum sivillere yönelik katliamların sorumlusu olan Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ithamları, içine düştüğü çaresizliğin ve siyasi tükenmişliğinin açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gazze'de masum sivillere yönelik katliamların sorumlusu olan Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ithamları, içine düştüğü çaresizliğin ve siyasi tükenmişliğinin açık göstergesidir. Hakkında uluslararası yargı süreçleri işletilen, insanlığa karşı suç iddialarıyla anılan bir ismin, hakikat, adalet ve insanlık adına söz söyleme meşruiyeti yoktur. Gerçekler açıktır, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, çatışmadan beslenen ve kendi siyasi geleceğini korumak adına her yolu mubah gören bir anlayışla karşı karşıyayız.

Türkiye Cumhuriyeti, Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaya devam edecek, insanlık vicdanını yaralayan her türlü zulmün karşısında kararlılıkla mücadele edecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, işlenen suçlar cezasız kalmayacak, adalet er ya da geç tecelli edecektir."