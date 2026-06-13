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Bakan Çiftçi'den Rize'de hayatını kaybeden AFAD personeli Özkan için taziye mesajı Açıklaması

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Rize'de Fırtına Deresi'nde arama çalışmaları sırasında botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için taziye mesajı yayımladı. Yaralanan 4 personelin tedavisi sürüyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Rize'deki Fırtına Deresi'nde yürütülen arama çalışmaları sırasında botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli Ömer Faruk Özkan için taziye mesajı yayımladı.

Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına Deresi'nde bir vatandaşa yönelik arama çalışmaları sırasında görevli personelin bulunduğu botun devrilmesi sonucu Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

"Hayatını kaybeden AFAD personelimiz Ömer Faruk Özkan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AFAD teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullanan Çiftçi, botun devrilmesi sonucu yaralanan ve çevredeki hastanelere sevk edilen 4 personelin tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Çiftçi, yaralanan personele geçmiş olsun dileklerini ilettiği mesajında, "Milletimizin en zor anlarında, görevlerini büyük bir adanmışlık, cesaret ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm AFAD personelimizden Allah razı olsun. Rabbim onları her türlü kazadan ve beladan muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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