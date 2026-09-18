İçişleri Bakanı Çiftçi'den Emniyet Müdürleri Kararnamesi mesajı: 'Emniyet teşkilatımıza hayırlı olsun'

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi'ne ilişkin paylaştığı mesajında görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerine teşekkür etti, yeni atanan ve görev yeri değişen emniyet müdürlerine başarılar diledi.

Bakan Çiftçi, Emniyet Müdürleri Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Atamaların hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olsun. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle hazırlanan Emniyet Müdürleri Kararnamemiz, Resmi Gazete'de yayımlandı. Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize hizmetleri için teşekkür ediyor; yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize başarılar diliyorum. Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA