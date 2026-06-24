Haberler

Bakan Çiftçi'den Emniyet Teşkilat Kanunu'na ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de kabul edilen Emniyet Teşkilat Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemelerin hayırlı olmasını dileyerek, personel yapısının güçlendirilmesi ve eğitim kapasitesinin artırılmasına yönelik adımlar atıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Emniyet Teşkilat Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda yapılan düzenlemelerin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, hayata geçirilen düzenlemelerle, Emniyet Teşkilatının personel yapısının güçlendirilmesi, tecrübeli personelin bilgi ve birikiminden daha etkin yararlanılması, eğitim ve teftiş kapasitesinin artırılması ile uygulamada yaşanan bazı sorunların giderilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.

Bu süreçte destek veren milletvekillerine teşekkür eden Çiftçi, "Kabul edilen düzenlemelerin emniyet mensuplarımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah, polis teşkilatımızın gücünü, devletimizin kudretini ve milletimizin huzurunu daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasanın detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler

Trafikte dehşet! Minibüs şoförünü demir çubukla döve döve öldürdüler

Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik

Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu
Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler

8 kişinin can verdiği facia anbean kamerada