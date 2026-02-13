Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, ziyaretine gelen Bakan Tekin ve milletvekillerine teşekkür etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki milletvekillerine sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kendisini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve milletvekillerine teşekkür etti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Yusuf Tekin, AK Parti, 28. Dönem Konya Milletvekilimiz Sayın Ünal Karaman, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Veysal Tipioğlu, İstanbul Milletvekillerimiz Sayın Şamil Ayrım ve Sayın Cüneyt Yüksel'e nazik ziyaretleri için teşekkür ederim."

