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İçişleri Bakanı Çiftçi'den dezenformasyonla mücadele paylaşımı:

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- "İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sahada gece gündüz çalışıyor, dijital mecralarda da dezenformasyonun yol açabileceği tehditlerle aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sahada gece gündüz çalışıyor, dijital mecralarda da dezenformasyonun yol açabileceği tehditlerle aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, dezenformasyonun, sadece yanlış bir haberden ibaret olmadığını, toplumsal huzuru bozacağını, güven duygusunu zedeleyeceğini, birlik ve beraberliğe zarar vereceğini belirtti.

Dijital mecralarda gerçeği yansıtmayan bir içeriğin, saniyeler içinde geniş kitlelere ulaşabildiğine, algıları yönlendirebildiğine, gerçekle yalan arasındaki sınırı bulanıklaştırabildiğine dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu nedenle dezenformasyonla mücadele, çağımızın en önemli güvenlik başlıklarından biridir. 'Yalanın hızına, hakikatin gücüyle karşılık vereceğiz.' İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sahada gece gündüz çalışıyor, dijital mecralarda da dezenformasyonun yol açabileceği tehditlerle aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Hakikati önemseyen, sorgulayan ve sağduyuyla hareket eden her vatandaşımız bu çabanın kıymetli bir parçasıdır. Paylaşmadan önce duralım, düşünelim, sorgulayalım, yalana ve söylentiye değil, doğru bilgiye itibar edelim. Dezenformasyona dur de."

Kaynak: AA
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