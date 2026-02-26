Bakan Çiftçi'den Erdoğan'a Doğum Günü Mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin duası ve güçlü teveccühüyle yürüttüğü bu kutlu mücadelede, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda daha güçlü yarınlara taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Davasına olan sarsılmaz sadakati, milletine duyduğu derin sevda ve kararlı liderliğiyle Türkiye'ye hizmeti bir ömür boyu şiar edinmiş olan Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Rabb'imden sağlıklı, huzurlu ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. Cenabıhak, zatı devletlerini aziz milletimize ve Ümmeti Muhammed'e hizmet yolunda daim ve muzaffer eylesin."