Bakan Çiftçi, polis merkezini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Nisan Şehit Nazım Tuncer Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polisleri ziyaret etti.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Nisan Şehit Nazım Tuncer Polis Merkezi Amirliği'nde vazifeleri başındaki polisleri, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile ziyaret ettiklerini belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Devletimizin bekası ve aziz milletimizin huzuru için büyük bir özveriyle çalışan emniyet mensuplarımız, kamu düzeninin temini adına üstün bir sorumluluk anlayışıyla görev yapmaktadır. Gösterdikleri gayret, cesaret ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Rabb'im, ülkemizin huzur ve güvenliği için görev ifa eden tüm polislerimizi muhafaza eylesin, ayaklarına taş değdirmesin."