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İçişleri Bakanı Çiftçi Ankara'da esnafı ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da öğrencilik yıllarının geçtiği sokaklarda eski hatıraları yad ederken esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet ettiklerini belirtti.

Bakan Çiftçi, 1995'te mezun olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin bulunduğu çevrede yıllar sonra yeniden olmanın, öğrencilik günlerini bir kez daha hatırlattığını ifade ederek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Fakülteler Mahallemizde esnafımızın halini hatırını sorduk; muhtarlığımızda da mahallemizin ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarımıza verdiği önem doğrultusunda, muhtarlarımızı devletimizle milletimiz arasındaki en güçlü bağlardan biri olarak görüyoruz.

Ankara Üniversitesinde Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın İbrahim Ermenek'le de üniversitemiz, gençlerimiz ve eğitim hayatı üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Milletimizin arasında olmak, insanımızı yerinde dinlemek bizim hizmet anlayışımızın temelidir. Bizleri samimiyetle karşılayan tüm hemşehrilerimize, esnafımıza, muhtarımıza ve kıymetli hocamıza teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim, esnafımızın kazancını bereketli eylesin."

Kaynak: AA
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