İçişleri Bakanı Çiftçi'den Aksaray ziyaretine ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aksaray'da valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti; merhum Belediye Başkanının annesi için taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.
Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün kadim şehrimiz Aksaray'da, valiliğimizi ziyaret ederek ilimizin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Ardından AK Parti Aksaray İl Başkanlığımızı ziyaret ederek teşkilatımızla bir araya geldik. Programımızın sonunda, Aksaray Belediye Başkanımızın vefat eden kıymetli annesi için taziye ziyaretinde bulunduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aksaray'ımız için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."