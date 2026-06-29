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İçişleri Bakanı Çiftçi, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nun açılış programına katıldı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nun açılış programında genç kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Bakan, kaymakamlığın hizmet ve mesuliyet esasına dayandığını vurgulayarak adaylara başarılar diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nun açılış programına katıldı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, açılış programında, yıllar önce aynı heyecanla başladığı bu kutlu mesleğe bugün adım atan genç kaymakam adaylarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Kaymakamlığın, makamdan önce mesuliyeti, yetkiden önce hizmeti esas almak, vatandaşın derdini dinlemek, çaresiz kaldığı anda devletin şefkatini ve gücünü yanında hissettirmek olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kaymakam adaylarımızın, meslek hayatları boyunca kendilerini geliştiren, devlet vakarını koruyan, kapısını ve gönlünü milletimize daima açık tutan idareciler olacaklarına inanıyorum. 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nun hayırlı olmasını diliyor, her bir kardeşimize başarılar temenni ediyorum. Rabbim milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı ve görev yaptıkları yerlerde güzel izler bırakmayı nasip eylesin."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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