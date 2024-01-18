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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile görüştü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile görüşerek iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve düzensiz göç ile göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularını ele aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile görüştü.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanlığındaki görüşmenin ortak basın açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki heyet arasındaki görüşmede, iki bakanlığın sorumlulukları çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ortak mücadele için iki ülke arasındaki işbirliği yolları ele alındı. Ayrıca Türkiye-Yunanistan sahil güvenlik makamları arasındaki işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesi konusu değerlendirildi."

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Stylianides, Sahil Güvenlik Komutanlığına da nezaket ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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