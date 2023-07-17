İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ı Anma Mesajı Paylaştı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 2017'de PKK'lı teröristlerce kaçırılıp, şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı, vefat yıl dönümünde andı.

Bakan Yerlikaya, görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırılıp, şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın 6'ncı ölüm yıl dönümünde Twitter'dan mesaj paylaştı. Yerlikaya, "Necmettin Yılmaz henüz 8 aylık öğretmendi. Bu kutsal mesleği yapan her öğretmenimiz gibi idealleri vardı. Ülkemizin aydınlık yarınları için binlerce öğrenci yetiştirecekti. Ancak bundan 6 yıl önce hain teröristlerce alçakça şehit edildi. Necmettin öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun. Terör sona erene kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.