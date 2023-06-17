İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesi olan Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Yerlikaya, geçici işyerleri ve konteyner kenti ziyaret ederek depremzedelerin sorunlarını dinledi.

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Malatya'da incelemelerde bulundu

MALATYA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesi olan Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Malatya'ya gelerek deprem nedeniyle kurulan geçici işyerleri ve konteyner kenti ziyaret etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan geçici işyerlerini ilk olarak ziyaret eden Bakan Yerlikaya, burada esnafları tek tek ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Esnaflarla sohbet eden Yerlikaya, eksikliklerin de en kısa zamanda çözüleceğini söyledi.

Bakan Yerlikaya daha sonra İnönü Üniversitesi karşısında yer alan Teknokent Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Burada depremzedeleri konteynerlerinde ziyaret eden Yerlikaya, vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklara da özel ilgi gösteren Bakan Yerlikaya, depremzedelerin sorunlarını da dinleyerek çözümü için talimat verdi.

Bakan Ersoy daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde kent yöneticilerle birlikte bir araya gelerek deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.