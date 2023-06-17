İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da deprem nedeniyle kurulan geçici iş yerleri ve konteyner kenti ziyaret ederek depremzedelerin sorunlarını dinledi ve çözüm için talimat verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesi olan Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'ya gelerek deprem nedeniyle kurulan geçici iş yerleri ve konteyner kenti ziyaret etti. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan geçici iş yerlerini ilk olarak ziyaret eden Bakan Yerlikaya, burada esnafları tek tek ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Esnafla sohbet eden Yerlikaya, eksikliklerin de en kısa zamanda çözüleceğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, daha sonra İnönü Üniversitesi karşısında yer alan Teknokent Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Burada depremzedeleri konteynerlerinde ziyaret eden Yerlikaya, vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklara da özel ilgi gösteren Yerlikaya, depremzedelerin sorunlarını da dinleyerek çözümü için talimat verdi.

Bakan Yerlikaya, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında kurulan Afet Koordinasyon Merkezinde yöneticilerle birlikte bir araya gelerek deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - MALATYA