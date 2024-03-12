Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı: 6 Organize Suç Örgütü Çökertildi

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-9 operasyonları'nda 6 organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarından elebaşlarının da bulunduğu 54 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-9 operasyonları"nda 6 organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarından elebaşlarının da bulunduğu 54 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan il emniyet müdürlüklerince organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığını kaydetti.

İzmir'de Hasan Keser, Kayseri'de Barış Şengül (Yılanlar), Manisa'da Ömer Çakır, Muğla'da Yakup Çabuk (Çabuklar), Diyarbakır'da Oğuz Sorguç (yurtdışı firar) ve Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya, elebaşlarının da aralarında olduğu 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "kasten yaralama", "ölümle tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "tefecilik", "çek ve senet tahsilatı", "şantaj", "fuhşa teşvik" ve "çek ve senet tahsilatı" suçlarını işledikleri belirlendi.

Operasyonlarda 12 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, uyuşturucu imalathanesi ve çok sayıda çek, senet ve nakde el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Poyraz ne çaldı? Survivor All Star 2024 Poyraz ne cezası aldı? Üçüncü eleme adayı kim oldu? Yusuf Şimşek kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Kiraz Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Levent kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Levent kaç yaşında, nereli? Alaettin Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Alaettin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Evren Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Evren Şahin kaç yaşında, nereli? Melih Başyiğit kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Melih Başyiğit kaç yaşında, nereli? Selim Taşkın kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Selim Taşkın kaç yaşında, nereli? Murat Biçer kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Murat Biçer kaç yaşında, nereli? Nazif Tunahan Şen kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Nazif Tunahan Şen kaç yaşında, nereli? Hamza Taçyıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Hamza Taçyıldız kaç yaşında, nereli? Ercan Güç kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ercan Güç kaç yaşında, nereli? Yusuf Aydoğan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Menemen Belediye Başkan adayı Yusuf Aydoğan kaç yaşında, nereli? Yaşar Elmas kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Yaşar Elmas kaç yaşında, nereli? Ramazan Duran kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Narlıdere Belediye Başkan adayı Ramazan Duran kaç yaşında, nereli? Adnan Çam kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı Adnan Çam kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title