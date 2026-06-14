Jandarma Teşkilatı 187. kuruluş yıl dönümünde anıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yiğitbaşı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, milletin huzur ve güvenliği için 187 yıldır gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Jandarmanın, kahramanlığın, fedakarlığın, disiplinin ve vazife şuurunun timsali olan köklü bir kanun ordusu olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, "Baş üstünde taşıdıkları şualı ay yıldız, milletimize sadakatin, vatan sevgisinin ve adaletten ayrılmayan görev anlayışının anlamlı bir sembolüdür." ifadesini kullandı.

Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadeleden terörle mücadeleye, asayiş hizmetlerinden kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye, siber güvenlikten trafik hizmetlerine kadar her alanda üstün bir gayretle görev yapan Jandarma Teşkilatımız, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin teminatlarından biridir. Aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan jandarmamızın 187 yıllık şerefli geçmişi, sayısız kahramanlık destanı, büyük fedakarlıklar ve millet uğruna gösterilen eşsiz adanmışlıklarla doludur. Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, görevi başındaki ve emekli tüm jandarma personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Jandarma Genel Komutanlığımızın 187. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."