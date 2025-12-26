İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Van'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Van'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Karaloğlu ve beraberindekiler, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında il genelindeki uygulamalar, denetimler ve kurumlar arası koordinasyonun ele alındığı değerlendirme toplantısına katıldı.

Karaloğlu, daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce sahipsiz köpekler için kurulan doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.

Buz Paten Sarayı, Van Millet Bahçesi ve yapımı devam eden Tahir Paşa Konağı'nda da incelemelerde bulunan Karaloğlu, son olarak Van Valiliği'ni ziyaret etti.

Karaloğlu'na, ziyaretlerinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve kurum amirleri eşlik etti.