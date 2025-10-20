İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Hatay'da Sağanak Zararını İnceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hatay'ın Payas ilçesinde sağanaktan etkilenen alanları inceledi.

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre Karaloğlu, yağıştan olumsuz etkilenen vatandaşlara ziyarette bulundu.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Karaloğlu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisinde yürütülen temizlik çalışmalarını inceledi.

Karaloğlu'na incelemesinde, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de eşlik etti.