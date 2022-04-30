İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, bayram tatili trafik denetimlerine katıldı - Haberler

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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, bayram tatili trafik denetimlerine katıldı

AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin sürücülerle sohbet etmesi İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin çocuklara oyuncak vermesi Çocukların kırmızı düdük çalması İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin aileyle fotoğraf çektirmesi ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem...

ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin sürücülerle sohbet etmesi

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin çocuklara oyuncak vermesi

Çocukların kırmızı düdük çalması

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin aileyle fotoğraf çektirmesi ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Eskişehir Yolu'nda bayram tatili trafik denetimlerine katıldı.

AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel

Muhterem İnce, Eskişehir, Bayram, Güncel, Haberler

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