İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, bayram tatili trafik denetimlerine katıldı
AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin sürücülerle sohbet etmesi İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin çocuklara oyuncak vermesi Çocukların kırmızı düdük çalması İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin aileyle fotoğraf çektirmesi ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem...
ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin sürücülerle sohbet etmesi
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin çocuklara oyuncak vermesi
Çocukların kırmızı düdük çalması
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin aileyle fotoğraf çektirmesi ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Eskişehir Yolu'nda bayram tatili trafik denetimlerine katıldı.
AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel