Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelemiz aynı ciddiyetle devam ediyor"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (4)

Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelemiz de aynı ciddiyetle devam ediyor. 2022 mart ayında 2 bin 771'i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalanmıştır.

Çataklı: "Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 492 bin 983. Bugün itibariyle kayıt altında 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır"