Haberler

Ali Çelik Veda Ziyaretlerinde Bulundu

Ali Çelik Veda Ziyaretlerinde Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Derecik ve Şemdinli ilçelerinde veda ziyaretlerinde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Derecik ve Şemdinli ilçelerinde veda ziyaretlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Vali Çelik, Derecik ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Sezai Demirci ve Belediyede Başkan Vekili Mesut Temel ile bir araya gelen Çelik, daha sonra Hükümet Konağı bahçesinde vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşlarla vedalaşan ve helallik isteyen Çelik, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile Şemdinli ilçesine geçti.

Burada da vatandaşlarla vedalaşan Çelik, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak görev süresince kentin her metrekaresini yakından takip ettiğini söyledi.

Hakkari'ye hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Eğer kabul ederseniz artık bu memleketin bir hemşehrilisi olarak hayatıma devam edeceğim. Bu coğrafyanın her noktasını hem uydudan hem sahada kalben, sizlerin anlatımlarıyla dinledim. Elbette eksiklerimiz, tamamlayamadığımız işler olmuştur. Hakkınızı helal edin. Artık Hakkariliyiz, Şemdinliliyiz. Bu duygu ruhumuza işlendi."

Kaynak: AA / Mesut Kazak
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
'Savcıyım' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı

"Savcıyım" diyen kadının asıl mesleği ortaya çıktı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Hayranlarını korkuttu
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Hayranlarını korkuttu
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı