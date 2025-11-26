ICAN, Ukrayna Barış Görüşmelerinin Nükleer Riskleri Azaltma Fırsatı Olduğunu Belirtti

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN), Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerinin nükleer riskleri azaltmak için bir fırsat olduğunu bildirdi.

ICAN, devam eden görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasında 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşın nükleer tehdit ve baskı oluşturduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna'ya yönelik her türlü barış önerisinin ülkenin ve bölgenin güvenliğini güçlendirmek için bir fırsat niteliği taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada," Ukrayna barış görüşmeleri nükleer riskleri azaltmak için bir fırsat. ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için sunduğu ve şu anda görüşülen barış önerisinde nükleer silahlara atıfta bulunulduğu bildiriliyor. Bu, bu silahlardan kaynaklanan tehdidin savaş sırasında nasıl baskı ve sindirme amacıyla kullanıldığını gözler önüne seriyor." ifadeleri kullanıldı.

Önerinin, Ukrayna'nın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) taahhütleri kapsamında nükleer olmayan bir devlet olarak kalmasının yanı sıra ABD ile Rusya'nın silah kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmalarının süresini uzatacağını belirten maddeler içerdiğine de açıklamada yer verildi.

Ukrayna'daki savaşın, Avrupa'daki nükleer gerginliği büyük ölçüde artırdığına vurgu yapılan açıklamada, "Rusya ve NATO ülkelerinden, Moskova'dan gelen açık ve örtülü nükleer tehditler de dahil Soğuk Savaş tarzı nükleer söylemler geri döndü. Rusya, Belarus'a nükleer silahlar konuşlandırdı ve ABD, 2008'de kaldırılan nükleer silahları Birleşik Krallık'taki üslere iade etti." dedi.

"Cephaneliklerin ortadan kaldırılması için müzakere etmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICAN İcra Direktörü Melissa Parke, nükleer çatışma riskini azaltmak için çok daha kapsamlı eylemler çağrısında bulundu.

Parke, "Ukrayna ve bölge güvenliğini güçlendirme çalışmalarında, tüm taraflar nükleer silahların Avrupa'da güvensizliğe yol açmadaki rolünü kabul etmeli ve ele almalı. Nükleer caydırıcılığa odaklanmak nükleer riskleri artırır, Avrupa'daki nükleer silahların Avrupa'daki hedeflere saldırmak için kullanıldığını unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Her iki tarafın da kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyduğunu aktaran Parke, kalıcı bir barış anlaşmasının Avrupa ülkelerinden tüm nükleer silahların kaldırılmasını içermesi gerektiğinin altını çizdi.

Parke, "ABD ve Rusya ise mevcut silah kontrol anlaşmalarını uzatmanın ötesine geçerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce önerdiği gibi cephaneliklerinin ortadan kaldırılması için müzakere etmeli. Ancak o zaman Avrupa halkının güvenliği ve emniyeti sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hafta sonu Cenevre'de yapılan müzakerelerin çok verimli geçtiğine işaret ederek, bu süreçte "büyük ilerleme" kaydedildiğini açıklamıştı.

Trump, barış görüşmelerinin Rusya ayağı için Özel Temsilci Steve Witkoff'a Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi talimatını verdiğini ifade etmişti.