İç sularda sazangiller ve yayın balığı yasağı başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İç sularda sazangiller ve yayın balığı yasağı başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İç sularda sazangiller ve yayın balığı yasağı başladı

Aydın il genelindeki iç sularda 3 ay boyunca sürecek olan sazangiller ve yayın balığı yasağı başladı.

AYDIN (İHA) - Aydın il genelindeki iç sularda 3 ay boyunca sürecek olan sazangiller ve yayın balığı yasağı başladı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü il genelindeki iç sularda su ürünleri türleri ve ve su ürünleri varlığının korunması için 3 ay boyunca uygulanacak olan sazangiller ve yayın balığı yasağının 1 Mart itibari ile başladığı duyurdu. Buna göre Aydın genelindeki göl, gölet, baraj ve akarsu gibi yerlerde 1 Haziran'a kadar balık avlamak yasaklandı. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sazangiller ve Yayın Balığı Av Yasağı Başladı. İlimiz genelindeki iç sularda (göl, gölet, baraj, akarsu vb.) 3 ay boyunca uygulanacak 'Sazangiller (Sazan, Kadife, Siraz vb) ve Yayın Balığı Av Yasağı 1 Mart 2022 itibaren başladı. Sizler için; Su ürünleri türlerimizi ve su ürünleri varlığımızı koruyoruz" ifadeleri yer aldı.

(Murat Uçkaç/ İHA)

İç sularda sazangiller ve yayın balığı yasağı başladı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aydın, Tarım, Mart, su, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title