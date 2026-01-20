Haberler

Çin'de çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çelik fabrikasında 18 Ocak'ta meydana gelen yangında ölenlerin sayısı 9'a ulaştı. Patlama sonucu 84 kişi yaralanırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde çelik fabrikasında 18 Ocak'ta çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, arama kurtarma ekipleri, fabrikada 5 işçinin daha cansız bedenine ulaştı. Böylece patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi, halen kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Baotou şehrinde 18 Ocak'ta kamuya ait Baogang United Steel şirketinin işlettiği fabrikada patlama meydana gelmişti.

Basınçlı suyu tutmak üzere tasarlanan depolama tankının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetmiş, 84 işçi yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturmada fabrikanın sorumlu yöneticileri gözaltına alınmıştı.

Yerel hükümet, fabrikadaki üretimi durdururken, şehir genelinde sanayi ve ticaret kuruluşlarında güvenlik denetimi başlatmıştı.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi

Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi
Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen imzayı attı, ikinci aşama başladı
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler

Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler! Polis müdahale etti
Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City'nin tarihini değiştirdi

122 yıllık kulübün tarihini değiştirdi
Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi

Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi
Trump'ın resti sonrası piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Tarihte bir ilk! Trump'ın resti sonrası piyasalar resmen alev aldı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu