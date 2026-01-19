Haberler

Çin'de çelik fabrikasındaki patlamada 2 işçi hayatını kaybetti

Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 84 işçi yaralandı. Olayın ardından fabrikada üretim durduruldu ve güvenlik denetimleri başlatıldı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 işçinin hayatını kaybettiği, 84 işçinin yaralandığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Baotou ilindeki kamuya ait Baogang United Steel şirketinin işlettiği çelik fabrikasında dün gündüz saatlerinde patlama meydana geldi.

Basınçlı suyu tutmak üzere tasarlanan depolama tankının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 84 işçi yaralandı.

Patlama sırasında fabrikada olduğu bildirilen 8 işçiden halen haber alınamazken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten yerel polis birimi, fabrikanın sorumlu yöneticilerinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerel hükümet, fabrikadaki üretimi durdururken şehir genelinde sanayi ve ticaret kuruluşlarında güvenlik denetimi başlattı.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
