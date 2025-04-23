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İç Batı Bölgelerde Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

İç Batı Bölgelerde Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklediğini açıkladı. Ani sel, su baskını ve dolu yağışına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İç batı bölgelerde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, İç Ege ve Göller Yöresi'nde Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli'nin kuzeyi, Burdur ve Manisa'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısında Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu il geneli, Karabük ve Kastamonu'nun güneyi ile Çorum'un batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
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