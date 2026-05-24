İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanakların Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.