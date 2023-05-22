İç Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 14.30-20.00 saatleri arasında Sivas ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.