Haberler

İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş'ı Unutmadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı İbrahim Tatlıses, halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 13. yılında Kırşehir'de düzenlenecek bir konserle Ertaş'ı eserleriyle anacak. Konserde 'Ah Yalan Dünya', 'Zahidem' ve 'Yolcu' gibi eserler yorumlanacak.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 13. yılında, sanatçıyı eserleriyle yad edecek.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Ertaş'ı anmak amacıyla düzenlenen konser Kırşehir'de Big Thermal Spa Resort Neşet Ertaş Salonu'nda gerçekleşecek.

Tatlıses konserde, sanatçının unutulmaz eserlerinden "Ah Yalan Dünya", "Zahidem" ve "Yolcu"nun da aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Big Thermal Spa Resort yatırımcısı ve iş insanı Ercan Malkoç, Türk sanatçıla, ozanlara ve değerlere sahip çıkmayı hem kurumsal hem de insani bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

"İhanet" paylaşımı bomba! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.