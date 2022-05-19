İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak nişanlandı - Haberler

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak nişanlandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak nişanlandı İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Levent Dörter ile nişanlandı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak nişanlandı
İSTANBUL - İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Levent Dörter ile nişanlandı. Çiftin yüzüklerini İbrahim Tatlıses taktı.
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak ve şarkıcı Levent Dörter geçtiğimiz gün gerçekleşen törenle nişanlandı. Törene aile dostları ve arkadaşları katıldı. Nişan kurdelesini İbrahim Tatlıses kesti. Törende duygusal anlar yaşandı.
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