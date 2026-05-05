İbrahim Sadri, yeni gösterisiyle seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor

Şiir yorumcusu, tiyatrocu ve sunucu İbrahim Sadri, 32 yıl aradan sonra yeni gösterisiyle tiyatro sahnelerine geri dönüyor.

İlk olarak 1994'te tek kişilik gösterisiyle sahneye çıkan Sadri'nin "İbrahim Sadri Sineması" başlıklı tek kişilik yeni gösterisi, 20 Mayıs'tan itibaren seyircilerle buluşacak.

Gösteri, Sadri'nin 40 yıllık sanat hayatında yaşadıklarından yola çıkarak, 1970, 1980 ve 1990'lı yıllara göndermelerde bulunuyor. Eğlenceli hikayeler, anılar, şiirler ve şarkılar fotoğraflarla birlikte gösteride yer alıyor.

Teatral bir tarzda hazırlanan ve iki bölümden oluşan gösteride Sadri'ye müzikleriyle Kubilay Doğan da eşlik ediyor.

İlk gösteri, 20 Mayıs'ta Kocaeli Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İbrahim Sadri, bu gösterisiyle daha sonra başta İstanbul olmak üzere Türkiye turnesi yapacak.