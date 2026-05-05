Haberler

İbrahim Sadri, yeni gösterisiyle seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şiir yorumcusu, tiyatrocu ve sunucu İbrahim Sadri, 32 yıl aradan sonra yeni gösterisiyle tiyatro sahnelerine geri dönüyor.

Şiir yorumcusu, tiyatrocu ve sunucu İbrahim Sadri, 32 yıl aradan sonra yeni gösterisiyle tiyatro sahnelerine geri dönüyor.

İlk olarak 1994'te tek kişilik gösterisiyle sahneye çıkan Sadri'nin "İbrahim Sadri Sineması" başlıklı tek kişilik yeni gösterisi, 20 Mayıs'tan itibaren seyircilerle buluşacak.

Gösteri, Sadri'nin 40 yıllık sanat hayatında yaşadıklarından yola çıkarak, 1970, 1980 ve 1990'lı yıllara göndermelerde bulunuyor. Eğlenceli hikayeler, anılar, şiirler ve şarkılar fotoğraflarla birlikte gösteride yer alıyor.

Teatral bir tarzda hazırlanan ve iki bölümden oluşan gösteride Sadri'ye müzikleriyle Kubilay Doğan da eşlik ediyor.

İlk gösteri, 20 Mayıs'ta Kocaeli Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İbrahim Sadri, bu gösterisiyle daha sonra başta İstanbul olmak üzere Türkiye turnesi yapacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak

Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı

Saatler süren mücadeleyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı

Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı