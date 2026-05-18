Seyit Aslan, Kaypakkaya'yı Andı

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1968 kuşağının gençlik liderlerinden İbrahim Kaypakkaya'yı katledilişinin 53'üncü yıl dönümünde andı. Aslan, şunları kaydetti:

"68 kuşağının devrimci önderlerinden İbrahim Kaypakkaya tam 53 yıl önce Diyarbakır Cezaevi'nde işkencede katledildi. Aylar boyu süren işkenceye rağmen devlet yetkililerine bilgi vermeyen Kaypakkaya'yı bu özelliği nedeniyle 'Ser verip sır vermeyen yiğit' olarak hatırlıyoruz. Kaypakkaya'yı işkencede katledilişinin 53. yılında saygıyla anıyoruz."

Kaynak: ANKA