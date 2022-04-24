İbrahim Kalın'dan Joe Bıden'a: "Bizim Tarihimizde Soykırım, Etnik Temizlik, Holokost Lekesi Yok. Siz Aynada Kendinize Bakın" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İbrahim Kalın'dan Joe Bıden'a: "Bizim Tarihimizde Soykırım, Etnik Temizlik, Holokost Lekesi Yok. Siz Aynada Kendinize Bakın"

ANKA - Ceylan Sağlam - Güncel
 - Güncelleme:
İbrahim Kalın'dan Joe Bıden'a: 'Bizim Tarihimizde Soykırım, Etnik Temizlik, Holokost Lekesi Yok. Siz Aynada Kendinize Bakın'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden’a yönelik, “Milyonları ölüme götüren, dünya savaşları çıkartan, kitlesel imha silahları yapan, atom bombası atan, köle ticareti yapan, insanları hayvanat bahçelerinde sergileyen modern barbarlar... Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, Holokost lekesi yok. Siz aynada kendinize bakın” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik, "Milyonları ölüme götüren, dünya savaşları çıkartan, kitlesel imha silahları yapan, atom bombası atan, köle ticareti yapan, insanları hayvanat bahçelerinde sergileyen modern barbarlar... Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, Holokost lekesi yok. Siz aynada kendinize bakın" dedi.

İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan açıklamasında 'Ermeni Soykırım' ifadesini kullanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Kalın'ın mesajı şöyle:

"Milyonları ölüme götüren, dünya savaşları çıkartan, kitlesel imha silahları yapan, atom bombası atan, köle ticareti yapan, insanları hayvanat bahçelerinde sergileyen modern barbarlar... Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, Holokost lekesi yok. Siz aynada kendinize bakın."

ANKA / Ceylan Sağlam - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, İbrahim Kalın, Joe Biden, Soykırım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title