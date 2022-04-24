İbrahim Kalın'dan Joe Bıden'a: "Bizim Tarihimizde Soykırım, Etnik Temizlik, Holokost Lekesi Yok. Siz Aynada Kendinize Bakın"
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden’a yönelik, “Milyonları ölüme götüren, dünya savaşları çıkartan, kitlesel imha silahları yapan, atom bombası atan, köle ticareti yapan, insanları hayvanat bahçelerinde sergileyen modern barbarlar... Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, Holokost lekesi yok. Siz aynada kendinize bakın” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik, "Milyonları ölüme götüren, dünya savaşları çıkartan, kitlesel imha silahları yapan, atom bombası atan, köle ticareti yapan, insanları hayvanat bahçelerinde sergileyen modern barbarlar... Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, Holokost lekesi yok. Siz aynada kendinize bakın" dedi.
İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan açıklamasında 'Ermeni Soykırım' ifadesini kullanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Kalın'ın mesajı şöyle:
"Milyonları ölüme götüren, dünya savaşları çıkartan, kitlesel imha silahları yapan, atom bombası atan, köle ticareti yapan, insanları hayvanat bahçelerinde sergileyen modern barbarlar... Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, Holokost lekesi yok. Siz aynada kendinize bakın."