İbrahim Haskoloğlu ile ilgili CHP'li Özgür Özel'den tartışma yaratacak iddia: Bakan Soylu mesaj yollayıp engellemiş

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak bir hacker grubunun devlet yetkililerinin kimlik bilgilerini ele geçirdiğini iddia etmişti. Örnek olarak numaraların üzerini çizerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşan Haskoloğlu gözaltına alınarak tutuklandı.

DAHA ÖNCE YETKİLİLERİ BİLGİLENDİRDİĞİNİ AÇIKLADI

Haskoloğlu'nun avukatı ise "Hukuki olarak haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Öncesinde elinden geleni yapıyor, bizzat Ankara'ya giderek tüm yetkilileri bilgilendirmeye çalışıyor. Bu haberi ilk paylaşan müvekkilim İbrahim Haskoloğlu değildir. Bir YouTuber da bu haberleri paylaşıyor, bir kaç ana akım medya sunucularına da bu haber gidiyor. Ancak müvekkilimin daha göz önünde olması ve bilinirliği açısında ihale onun başına patlıyor" açıklamalarında bulunmuştu.

Özgür Özel

ÖZGÜR ÖZEL, CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ

Tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde giderek Haskoloğlu ile görüşen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklamalarda bulunarak, "Genç bir gazeteci olan İbrahim Haskoloğlu'nu ziyaret ettik. Haskoloğlu benimde Twich yayını yaptığım kıymetli bir kardeşimiz. Haskoloğlu, kamuoyunu bilgilendirmek istiyordu. Bana da ulaşmıştı." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİ OYUNCAK SANIYORSUNUZ"

Açıklamalarının devamında Haskoloğlu'nun çağrısını da aktaran Özel, "Diyor ki; 'Ben aylardır onlara bu konuda bir şey yapın diyorum. Niye böyle bir şeyden dolayı cezaevine girdiğimi anlayabilmiş değilim. Benle birlikte nezarethanede hırsızlıkta yakalanan biri vardı, tutuksuz yargılanıyor. Böyle bir suçtan, gazetecilik yaptığım, uyarı görevimi yaptığım için tutuklandım'. Süleyman Soylu'nun kendisine 'Devleti oyuncak sanıyorsunuz' deyip, bir süre sonra kendisini Whatsapp'tan engellendiğini söylüyor" dedi.