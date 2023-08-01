İbrahim Erkal'a Özel Saygı Albümü: Hürmet

Arabesk fantezi müziğin önemli isimlerinden İbrahim Erkal, üzerinde titizlikle çalışılan özel bir saygı albümüyle anılıyor. Albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine sunulacak.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017'de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı'nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal "Hürmet" albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.

Söz&Müzik: İbrahim Erkal

Düzenleme: Ozan Dogulu

Kayıt- Mix: Kerem Keskin

Mastering: Erkan Adlin

Yapım: Ulus Müzik

Prodüktör&Genel Yönetmen: İskender Ulus

Yapımcı: Funda Ulus

Ahmet'in, Mehmet'in sevgilisi var

Benim kollarım neden bomboş kaldılar

Onlara sevdanın çiçekli dalları

Bana da sevdanın dikenli yolları

Yok ben anlamam anlamam

Ahmet, Mehmet dinlemem

Ben de isterem, elma gibi yanaklardan

Ben de isterem, kiraz dudaklardan

Yetim miyem, öksüz miyem

Yetim miyem, öksüz miyem

Ben de isterem, elma gibi yanaklardan

Ben de isterem, kiraz dudaklardan

Yetim miyem, öksüz miyem

Yetim miyem, öksüz miyem

Ahmet'in, Mehmet'in sevgilisi var

Benim kollarım neden bomboş kaldılar

Onlara sevdanın çiçekli dalları

Bana da sevdanın dikenli yolları

Yok ben anlamam anlamam

Ahmet, Mehmet dinlemem

Ben de isterem, elma gibi yanaklardan

Ben de isterem, kiraz dudaklardan

Yetim miyem, öksüz miyem

Yetim miyem, öksüz miyem

Ben de isterem, elma gibi yanaklardan

Ben de isterem, kiraz dudaklardan

Yetim miyem, öksüz miyem

Yetim miyem, öksüz miyem

Ben de isterem