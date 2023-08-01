İbrahim Erkal'a Özel Saygı Albümü: Hürmet
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Arabesk fantezi müziğin önemli isimlerinden İbrahim Erkal, üzerinde titizlikle çalışılan özel bir saygı albümüyle anılıyor. Albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine sunulacak.
Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017'de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.
Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı'nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal "Hürmet" albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.
3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.
Söz&Müzik: İbrahim Erkal
Düzenleme: Ozan Dogulu
Kayıt- Mix: Kerem Keskin
Mastering: Erkan Adlin
Yapım: Ulus Müzik
Prodüktör&Genel Yönetmen: İskender Ulus
Yapımcı: Funda Ulus
Ahmet'in, Mehmet'in sevgilisi var
Benim kollarım neden bomboş kaldılar
Onlara sevdanın çiçekli dalları
Bana da sevdanın dikenli yolları
Yok ben anlamam anlamam
Ahmet, Mehmet dinlemem
Ben de isterem, elma gibi yanaklardan
Ben de isterem, kiraz dudaklardan
Yetim miyem, öksüz miyem
Yetim miyem, öksüz miyem
Ben de isterem, elma gibi yanaklardan
Ben de isterem, kiraz dudaklardan
Yetim miyem, öksüz miyem
Yetim miyem, öksüz miyem
Ahmet'in, Mehmet'in sevgilisi var
Benim kollarım neden bomboş kaldılar
Onlara sevdanın çiçekli dalları
Bana da sevdanın dikenli yolları
Yok ben anlamam anlamam
Ahmet, Mehmet dinlemem
Ben de isterem, elma gibi yanaklardan
Ben de isterem, kiraz dudaklardan
Yetim miyem, öksüz miyem
Yetim miyem, öksüz miyem
Ben de isterem, elma gibi yanaklardan
Ben de isterem, kiraz dudaklardan
Yetim miyem, öksüz miyem
Yetim miyem, öksüz miyem
Ben de isterem