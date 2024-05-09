İbrahim Cesur Hekimhan Kaymakamlığına atandı

Hekimhan Kaymakamlığına atanan İbrahim Cesur, göreve başladı.

Cesur, AA muhabirine, Hekimhan'ın kültürü ve coğrafi yapısıyla ender ilçelerden biri olduğunu belirterek, "Bizler için bu vatanın her yeri kutsaldır. Bu düşünceyle halkımıza elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışacağız." dedi.

1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cesur, ilk ve orta öğreniminin ardından Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2016 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde gelir uzman yardımcılığı görevine atanan Cesur, 2023'te Bayburt Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Adıyaman'da Koordinatör Kaymakam olarak görev de yapan Cesur, evli ve 1 çocuk babası.