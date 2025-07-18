İbradı'da Muharrem Ayı'na Özel Aşure İkramı

İbradı'da Muharrem Ayı'na Özel Aşure İkramı
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Antalya'nın İbradı ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı. Belediye Başkanı Hatice Sekmen, etkinlikte aşure dağıtarak toplumsal birlikteliğin önemine değindi.

Antalya'nın İbradı ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

İbradı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Başkan Hatice Sekmen, kazan başına geçerek, aşureyi ilçe halkına kendisi dağıttı.

Sekmen, muharrem ayının toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli dönemlerden biri olduğunu söyledi.

Belediye olarak ilçe halkı ile daima dayanışma içinde olduklarını ifade eden Sekmen, "Aşure, kültürümüzde farklılıkların bir araya gelerek oluşturduğu zenginliğin bir simgesidir. Hem paylaşmanın, hem birlikteliğin önemini vurgulamak amacıyla aşure kazanlarının başında bir araya geldik. Katılan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederim." diye konuştu.

Vatandaşlar da Sekmen'e böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
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