İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısının Aracına Takip Cihazı Takıldı

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracına şüphelilerin takip cihazı taktığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eski İBB çalışanı S.U.'nın beyaz renkli bir otomobille Karaal'ın evinin önüne geldiği ve park halindeki araca takip cihazı taktığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sürdürülen çalışmalar sonucu yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 10 kişi ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

CİHAZ OLAYDAN 4 GÜN ÖNCE TAKILMIŞ

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, eski İBB çalışanı S.U.'nın beyaz renkli bir otomobille Karaal'ın evinin önüne geldiği ve park halindeki araca takip cihazı taktığı anlar yer aldı. Yapılan incelemelerde takip cihazının kaçırılma olayından 4 gün önce takıldığı tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı