İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ertan Yıldız'ın avukatları tarafından baskı altına alındığı iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ertan Yıldız'ın, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin ardından vekaleti olmayan avukatlarca baskı altına alınarak basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklanan Ertan Yıldız hakkında 11 Mayıs'ta 'etkin pişmanlıkta bulunmak için dilekçe verdiği ve etkin pişmanlık içerir ifade verdiği' şeklinde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Haberler sonrası özellikle son 3 gündür suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu isimli şüphelinin avukatları olan Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan organizesinde, şüpheli Ertan Yıldız ile herhangi bir vekalet ilişkisi bulunmayan avukatlar aracılığıyla halen tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'söz konusu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı', bunun için Yıldız'ın ailesi ve kendisinin tehdit edildiği ihbarları ve cezaevi idaresince yapılan tespitler kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma işlemlerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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