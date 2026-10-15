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İBB yolsuzluk davasında 53'ü tutuklu 436 sanık hakim karşısına çıktı

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İBB yolsuzluk davasının 99. duruşmasında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşma, İmamoğlu'nun savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanık, 99'uncu duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Marmara Ceza İnfaz Kurumu Silivri Yerleşkesindeki salonda duruşma saat 12.00'da başladı. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına devam edeceği duruşmada, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Yeni Parti milletvekilleri Ali Gökçek, Mustafa Sarıgül, Turan Taşkın Özer ve Bülent Tezcan ile Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu da savunmayı dinlemek üzere salondaki yerlerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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