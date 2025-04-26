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İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon: 47 Gözaltı

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon: 47 Gözaltı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 47 kişi yakalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir operasyon düzenlendi.

Savcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınırken, firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şüphelilerle ilgili arama ve elkoyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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